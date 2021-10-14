ميلان يتلقي ضربة موجعة.. طالع التفاصيل

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن حارسه مايك مانيان سيغيب عن الملاعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في معصمه.

وجلس الحارس البالغ عمره 26 عاما كبديل في فوز فرنسا على بلجيكا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، لكنه احتاج للخضوع لجراحة عند عودته لإيطاليا.

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وقال ميلان في موقعه على الإنترنت "يمكن لميلان التأكيد أن مايك مانيان خضع اليوم لفحص بالمنظار كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها. الجراحة نجحت تماما. سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعادة التأهيل. ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة عشرة أسابيع".

وتألق مانيان منذ انضمامه إلى ميلان قادما من ليل في مايو الماضي في عقد مدته خمس سنوات، وخاض كافة مباريات ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ويمثل غيابه ضربة للمدرب ستيفانو بيولي، حيث سيغيب حارسه عن عدة مباريات مهمة بينها أربع متبقية لميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فضلا عن مواجهتي روما وإنتر ميلان في الدوري.

ومن غير المرجح أن يعود مانيان للملاعب مرة اخرى قبل عطلة الشتاء في الدوري الإيطالي خلال يناير المقبل.