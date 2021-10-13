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كارتيرون يحدد برنامج الزمالك غدا الخميس

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

 

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين ببرنامج الفريق غدا الخميس استعدادا للقاء توسكر الكيني، المقرر له في الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد نيايو الوطني.

 

ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا بتوقيت كينيا، على أن يؤدي بعدها اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات على فترتين، بحيث تؤدي المجموعة الأولى تدريباتها في الساعة الثانية والنصف ظهرا، على أن تؤدي المجموعة الثانية تدريباتها في الساعة الثالثة.

 

وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت كينيا لخوض التدريب على الملعب الفرعي لاستاد كاساراني في الرابعة عصرا، وقرر المدير الفني تناول اللاعبين لوجبة العشاء في الثامنة مساءً.

 

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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