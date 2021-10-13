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بريطانيا تسجل 42 ألف و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:35 م
كورونا بريطانيا
كورونا بريطانيا
وكالات
أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الأربعاء، 42776 إصابة جديدة بكوفيد-19 و136 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

كانت بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت، أمس الثلاثاء، 38520 إصابة بكوفيد-19 و181 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونًا و257 ألفًا و894 حالة.

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