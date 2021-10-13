بريطانيا تسجل 42 ألف و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الأربعاء، 42776 إصابة جديدة بكوفيد-19 و136 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.





كانت بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت، أمس الثلاثاء، 38520 إصابة بكوفيد-19 و181 حالة وفاة.





وفي سياق آخر، قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونًا و257 ألفًا و894 حالة.



