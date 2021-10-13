ننشر شروط الحصول على مساعدات مالية من وزارة التضامن

تتعرض الأسرة لمواقف حياتية تجعلها في حاجة إلى مرتب شهري كنوع من المساعدة المالية من الحكومة لها، سواء كان ذلك بوفاة الأب المعيل للأسرة، أو بتعرضه لحادث يجعله عاجزا عن العمل، لذلك توفر وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من المساعدات المالية المختلفة للأسر المصرية، في حالة تعرض الأسرة للكوارث أو النكبات.





نقدم خطوات الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، من وزارة التضامن، للأسر الأكثر احتياجا لها، وذلك وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:





تفاصيل المساعدات الشهرية الضمانية

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، إذ تقوم الفئات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الاستحقاق وتكون قيمة المساعدة الشهرية 323 جنيها، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر.



