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ننشر شروط الحصول على مساعدات مالية من وزارة التضامن

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:46 م
مساعدات مالية من وزارة التضامن
مساعدات مالية من وزارة التضامن
تتعرض الأسرة لمواقف حياتية تجعلها في حاجة إلى مرتب شهري كنوع من المساعدة المالية من الحكومة لها، سواء كان ذلك بوفاة الأب المعيل للأسرة، أو بتعرضه لحادث يجعله عاجزا عن العمل، لذلك توفر وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من المساعدات المالية المختلفة للأسر المصرية، في حالة تعرض الأسرة للكوارث أو النكبات.

نقدم خطوات الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، من وزارة التضامن، للأسر الأكثر احتياجا لها، وذلك وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

تفاصيل المساعدات الشهرية الضمانية
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، إذ تقوم الفئات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الاستحقاق وتكون قيمة المساعدة الشهرية 323 جنيها، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر.

شروط الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية
ـ يجب أن يكون الراغب في الحصول على المساعدات الشهرية من غير المتقدمين للعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة لديه أسرة بها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، والأبناء من سن 6 حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

ـ  يجب أن يكون المتقدمون لبرنامج «كرامة» أيضا من كبار السن ويكون عمره 65 عاما، أو من الأشخاص الذين لديهم عجز أو مرض مزمن، ويحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

- إذا كان المتقدمون للحصول على تلك المساعدات من الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ يجب استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية

مساعدات مالية من وزارة التضامن المساعدات الشهرية الضمانية

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