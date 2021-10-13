وزير التعليم يُفجر مفاجأة بشأن المبالغ المصروفة على الكتب الخارجية (فيديو)

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الأزمة المثارة بشأن المصروفات المدرسية، وربط دفع المصروفات باستلام الكتب الدراسية.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن": "المصروفات المدرسية قرار سنوي وتم تقسيم الطلاب الـ24 مليون إلى القادرين وغير القادرين والذين يمثلون 65% من إجمالي هذا العدد".



وأضاف أن إجمالي المصروفات المدرسية عبارة عن 300 جنيه في السنة وهي رسوم إدارية وتعتبر المصدر الوحيد الذي يتم به توفير تأمين صحي على الطلبة وتطوير المكتبات والأجهزة الموسيقية والأنشطة الرياضية".



وتابع: "لم نستطع تحصيل أكثر من 10% من هذه الرسوم، وهذه الرسوم ليست ثمن الكتب، ومقابل الـ300 جنيه الذي يدفعها كل طالب فتكلفة الطفل بعد تطوير المنظومة أو في ثانوي مرتفعة وكل ده مجاني مقابل الـ 300 جنيه في السنة".



واستطرد وزير التعليم: "في مصر ما تدفعه الأسر المصرية سواء قادرة أو غير قادرة وفق لما أعلنته المؤسسات الدولية على التعليم الموازي سواء الكتب الخارجية أو الدروس الخارجية وصلت إلى 48 مليار جنيه".