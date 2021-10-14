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مبروك عطية عن سحل صيدلانية بسبب الحجاب: "تلكيكة وهما قارشين ملحتها"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:28 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أشرقت حفني
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، تعليقًا على واقعة سحل الصيدلانية إيزيس مصطفى بسبب عدم ارتداء الحجاب، إن "الحجاب كان تلكيلكة وهما قارشين ملحتها علشان البنت صغيرة وجميلة".

وأضاف "عطية"، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يجوز التدخل بعنف لإقامة حدود الله والعمل عبادة وليس مكان للدعوة لارتداء الحجاب.

وتابع: "اللي رايح الشغل يسيب المصحف في البيت.. العمل ليس مركز للدعوة إلى الله والدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي حاجة بتفرسني وهي إن الموعظة اتحول الكلام عنها لشكل غير لائق لأن منهج الرسول في الدعوة كان قائمًا على الموعظة الحسنة".

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مبروك عطية سحل صيدلانية بوابة الفجر الفجر إيزيس مصطفى

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