مبروك عطية عن سحل صيدلانية بسبب الحجاب: "تلكيكة وهما قارشين ملحتها"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، تعليقًا على واقعة سحل الصيدلانية إيزيس مصطفى بسبب عدم ارتداء الحجاب، إن "الحجاب كان تلكيلكة وهما قارشين ملحتها علشان البنت صغيرة وجميلة".





وأضاف "عطية"، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يجوز التدخل بعنف لإقامة حدود الله والعمل عبادة وليس مكان للدعوة لارتداء الحجاب.



