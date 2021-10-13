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السودان يكشف حقيقة حظر مسؤولين من السفر

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 11:59 م
علم السودان
علم السودان
وكالات
أصدر جهاز المخابرات العامة السوداني، اليوم الأربعاء، بيان، نفى به ما تم تداوله ببعض الوسائط الإعلامية، عن حظر مسؤولين في الدولة من السفر.
 
وأوضح جهاز المخابرات العامة، أنه يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، حسبما جاء بوكالة السودان للأنباء "سونا".


في سياق متصل، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الحرص على التوصل إلى توافق وطني عريض وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية والثورية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، ضباط دورات الدفاع الوطني والحرب العليا وكلية القادة والأركان بأكاديمية نميري العسكرية بحضور رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية هي صمام أمان الوطن وركيزته المتينة وستحمي مع المنظومة الأمنية والعسكرية الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

أشار إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وحيا جنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنتشرين في كل ربوع السودان.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم الاثنين، إن بلاده تتوقع العودة إلى النمو الاقتصادي هذا العام عند نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف إبراهيم في فعالية استضافها صندوق النقد الدولي أن الحكومة تتوقع زيادة النمو تدريجيا في السنوات المقبلة، وعزا ذلك إلى إصلاحات اقتصادية قال إنها بدأت تؤتي ثمارها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان يقع تحت خط الفقر المائي، حيث إنه ليس لديه المياه الكافية لاستهلاك الشعب السوداني، مشددا على ضرورة تصميم استراتيجية شاملة حول موارد المياه، بما يمكن السودان من الاستفادة القصوى منها.

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السودان يكشف حقيقة حظر مسئولين من السفر السودان

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