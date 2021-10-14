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مدير مهرجان الجونة: الحريق كان "مرعبًا"
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
شيماء حسن
علق انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، على الحريق الذي اندلع بالقاعة المجاورة لمسرح مهرجان الجونة السينمائي والذي سينطلق اليوم الخميس، قائلًا: "كان شكله مرعبًا ولكن السيطرة عليه تمت بشكل سريع".
وأضاف "التميمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نجهز للتحضيرات النهائية وجرى السيطرة على الحادث وهناك جيش من العمال الذين يعملون من أجل إعادة المكان كما هو".
وتابع: "لن يستطيع أحد أن يتعرف على آثار الحريق خلال الافتتاح"، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة على هذا الحريق خلال وقت قياسي ولن يكون مؤثرًا على حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان.
وفي سياق منفصل كشف التميمي عن حقيقة الخلاف الذي حدث بينه وبين الفنانة يسرا، مستطردًا: "كان عبارة عن سوء تفاهم، يسرا نجمة كبيرة وعلاقتي بها قوية للغاية ووجودها تكريم للمهرجان".