مدير مهرجان الجونة: الحريق كان "مرعبًا"

علق انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، على الحريق الذي اندلع بالقاعة المجاورة لمسرح مهرجان الجونة السينمائي والذي سينطلق اليوم الخميس، قائلًا: "كان شكله مرعبًا ولكن السيطرة عليه تمت بشكل سريع".





وأضاف "التميمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نجهز للتحضيرات النهائية وجرى السيطرة على الحادث وهناك جيش من العمال الذين يعملون من أجل إعادة المكان كما هو".





وتابع: "لن يستطيع أحد أن يتعرف على آثار الحريق خلال الافتتاح"، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة على هذا الحريق خلال وقت قياسي ولن يكون مؤثرًا على حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان.



