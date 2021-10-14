لمعرفة الفاتورة الخاصة بهم وسدادها حتى لا ينقطع الإنترنت عن منازلهم.





ودائما ما تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي بداية كل شهر وتعطي مهلة لمنتصف الشهر، لذا كثرت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، قبل أيام من نهاية موعد السداد.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وعلى الراغبين في الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي اتباع الخطوات التالية:





- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.





- وبعدها كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي الخاص بك.





- انقر على أيقونة اظهر الفواتير فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.





- الضغط على اختر للسداد ثم كلمة ادفع أعلى الشاشة.





- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على سدد.





- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ الفيزا أو الماستر كارد.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي يمكن للمشتركين دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق.

منافذ وفروع WE

فوري

تطبيق WE Pay

مصاري

خدماتي

BEE

مكاتب البريد المصري

سداد، أمان، أو وحدات البيع المتنقلة.

يبحث العديد من المواطنين بحلول كل أول شهر، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد،