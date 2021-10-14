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أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:05 ص
يسرا
يسرا
شيماء حسن
كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن حقيقة الخلاف الذي حدث بينه وبين الفنانة يسرا وذلك عقب الصورة التي انتشرت له وهو يحضنها خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الحريق الذي شب بالقاعة المجاورة للمسرح الذي سيقام عليه حفل الافتتاح في دورته الخامسة.

وقال "التميمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كان عبارة عن سوء تفاهم، يسرا نجمة كبيرة وعلاقتي بها قوية للغاية ووجودها تكريم للمهرجان".

وكانت الفنانة يسرا ردت على تصريحات انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، بعد الجدل الدائر حول عدم تكريمها ضمن دورات الحدث السنوي.

وكتبت الفنانة يسرا في بوست على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" موضحة: "ضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط".

وتابعت يسرا: "من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم!".

وتعجبت من هذا التصريح بالرغم من أنه لم يسبقه أي سؤال يستدعي هذه الإجابة: "الإشارة لي بهذا السياق تحديدًا لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علمًا بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه".

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