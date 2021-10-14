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مبروك عطية: "القايمة مش في الدين ومكتبتهاش لبنتي"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه في حالة كتابة القائمة مع كتب الكتاب وإتمام الزواج فتكون القائمة حق للزوجة، ولكن في حالة كتب الكتاب وعدم الدخول بالزوجة فيحصل الزوج على نصف القائمة ونصف الذهب ونصف الهدايا التي يمكن أن تُرد ونصف المؤخر يُرد "إلا أن يعفون".

وأضاف "عطية"، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كتابة القائمة ليس له علاقة بالشريعة أو الدين ولا توجد بهما ولكنه أمر اتفق عليه الناس في عرفهم.

وأوضح أن البعض يعتبر أن كتابة القائمة في إجراءات واتفاقات الزواج تكون بدلا من دفع المهر للزوجة، معقبًا: "لم أحضر في حياتي كتابة قايمة في عائلتي ومكتبتش قايمة لبنتي".

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