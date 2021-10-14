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تدهور الحالة الصحية لـ نجل عبد المطلب ودخوله العناية المركزة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:34 ص
نجل محمد عبد المطلب
نجل محمد عبد المطلب
مي مرسي
تعرض نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية في الأيام الماضية، أثناء تواجده في المغرب.

ونقل نجل "عبد المطلب" إلى المستشفى، داخل غرفة العناية المركزة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.

وكان نجل "عبد المطلب" قد كشف مؤخرا، عن أزمته من خلال لقاء تليفزيوني قائلا: "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يرعاني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

وآثار نجل محمد عبد المطلب الجدل في الأيام الماضية، حيث تعرض لأزمة صحية مفاجأة أثارت قلق الجميع.

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تدهور الحالة الصحية لـ نجل عبد المطلب ودخوله العناية المركزة

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