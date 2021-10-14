يوسف الحسيني: "الإخوان شوية حرامية بيضحكوا على بعض"(فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقًا على وجود انقسامات كبيرة داخل جماعة الإخوان الإرهابية، إن "هذا الانقسام كشف عن وجود فساد مالي وإداري خلاف الانقسام الديني، دول شوية حرامية بيضحكوا على بعض، الحمد لله والشكر لله، على إن هذا التنظيم تم سحقه وكشحه من مصر".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "لولا سحق مصر لهذا التنظيم، لظل هذا التنظيم قائمًا في مصر وشمال إفريقيا"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انحسارًا كبيرًا للإخوان في سوريا والعراق وليبيا وتونس.



