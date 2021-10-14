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إيمي سمير غانم توجه رسالة جديدة لـ جمهورها

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
مي مرسي
شاركت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة، لجمهورها من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سمير غانم" في رسالتها قائله: "لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك".

وتشارك إيمي سمير غانم دائما صور لوالديها، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعيش حالة من الحزن عقب وفاتهما.

وتغيبت النجمة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم عن حضور مهرجان الدراما، والذي أقيم في دار الأوبرا حيث كان من المقرر تسليمهما جائزة "فن الإبداع دلال وسمير" لـ ميرفت أمين.

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