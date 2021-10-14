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بعد موافقة "خطة النواب".. تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري، وجاءت هذه الأهداف كالتالي:
1- تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.

2- الحفـاظ علـى المخصصات المالية.

3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.

4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.

5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية

6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.

7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.

9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة.

10- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقميـة.

11- الاعتماد فى إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

الكلمات المفتاحية

لجنه الخطه والموازنة قانون المالية العامة الموحد بوابة الفجر الفجر

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