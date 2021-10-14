Advertisements

أسامة ربيع: العام المقبل سنعلن قناة السويس خضراء بلا تلوث (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب احمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقًا على توقيع برتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة سيمنز لتعزيز التحول الرقمي، إن "خطة تكوير القناة 2023 تشمل تطوير القناة تكنولوجيًا"، لافتَا إلى أن القناة تحتوي على مركز محاكاة لتدريب القباطين على المراكب والكراكات، وهذا المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن هيئة قناة السويس تتعاون مع سيمنز الألمانية لتطوير مركز التدريب داخل القناة، ويشمل البرتوكول الموقع مع سيمنز توريد قطع غيار للقناة بأسعار تنافسية، وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي القديم.

ولفت إلى أن القناة اشترت 3 سفن لمكافحة التلوث من فرنسا، للحفاظ على القناة لكي تكون قناة تنافسية خضراء بلا تلوث، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على شراء أحدث المعدات للحفاظ على القناة من التلوث، وسيتم الإعلان العام المقبل على أن قناة السويس خضراء.

الكلمات المفتاحية

قناة السويس بوابة الفجر الفجر التلوث

أخبار تهمك

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ 39 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: قفزة كبيرة في عدد مرور السفن بعد افتتاح قناة السويس الجديدة

"ربيع": "جبنا حق قناة السويس الجديدة بعد أربعة شهور من افتتاحها" (فيديو)

الفريق أسامة ربيع يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون

الفريق أسامة ربيع: 23 سفينة مرت من قناة السويس لأول مرة بسبب خفض الأسعار

حقيقة انخفاض دخل قناة السويس بسبب أزمة كورونا (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

12:27 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements