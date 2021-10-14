أسامة ربيع: العام المقبل سنعلن قناة السويس خضراء بلا تلوث (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقًا على توقيع برتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة سيمنز لتعزيز التحول الرقمي، إن "خطة تكوير القناة 2023 تشمل تطوير القناة تكنولوجيًا"، لافتَا إلى أن القناة تحتوي على مركز محاكاة لتدريب القباطين على المراكب والكراكات، وهذا المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن هيئة قناة السويس تتعاون مع سيمنز الألمانية لتطوير مركز التدريب داخل القناة، ويشمل البرتوكول الموقع مع سيمنز توريد قطع غيار للقناة بأسعار تنافسية، وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي القديم.



