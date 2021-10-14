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مقرر المجلس القومي السابق للسكان: نزداد 5 آلاف مولود يوميًا
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:50 ص
أشرقت حفني
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي السابق للسكان، إن الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلنت وصول عدد السكان داخل مصر لـ 102 و500 ألف نسمة، لافتا إلى أن عدد السكان في 5 يوليو 2021 كان 102 مليون نسمة وهو ما يعني أننا في خلال 100 يوم شهدنا زيادة في عدد السكان بنسبة حوالي نصف مليون نسمة.
وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإحصاءات تشير إلى أن هناك زيادة حوالي 5000 ألف مولود في اليوم الواحد.
وأوضح أن الزيادة السكانية أكبر مشكلة تواجه مصر وهو مايتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة والتي تؤثر على كافة مجالات الحياة، موضحًا أن أسوأ مؤشرات في الزيادة السكانية كانت في الفترة من بعد عام 2011 وحتى عام 2014 وحدث تحسن بطىء خلال أخر 4 سنوات.