محمد فوزي: هذه رؤية وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنظومة الاستثمارية في مصر





تحدث الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن رؤية الوزارة لتطوير المنظومة الاستثمارية في مصر و تطوير البنية الإنشائية الرياضية على مستوى محافظات مصر.





تصريحات محمد فوزي





و قال الدكتور محمد فوزي في تصريحات إذاعية عبر برنامج "يلا رياضة مع إيمان شلبي": "قطاع الاستثمار الرياضي من القطاعات الهامة في المجال الرياضي وهناك رؤية و خطة يقودها الدكتور أشرف صبحي لتطوير هذا القطاع من خلال شقين رئيسين في هذا الملف أولهما مراكز الشباب و ما يعرف بالطرح الاستثماري، و الشق الآخر هو التطوير الاستثماري الذي أطال بعض المنشآت الرياضية التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة مثل سلسلة أندية سيتي كلوب و أيضا خطة تطوير عدد من مراكز الشباب و تحويلها إلى مراكز للتنمية الشبابية".





ويكمل فوزي: "الطرح الاستثماري في مراكز الشباب تم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع أو ما يعرف بـ"POT"، بداية تطوير مراكز الشباب في مصر و تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية بدأ بتغيير الصورة الذهنية للجمهور المصري عن مركز الشباب و التي كانت سلبية، هذه الصورة التي تكونت قديما عن طريق بعض الأعمال السينمائية مثل فيلم "التجربة الدنماركية"، حاليا مراكز الشباب في مصر شهدت تطورا جذريا أصبح متواجد بعدد كبير من مراكز الشباب "حمامات سباحة" بنظام الطرح الاستثماري، و أيضا التطوير الشامل لكل الملاعب داخل مراكز الشباب حيث طورت الوزارة ما يقرب من 4333 مركز شباب و نخطط في القريب العاجل للوصول إلى تطوير 5000 مركز شباب".





و يسترسل المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب في مصر حيث تم تطوير ما يقرب من 1050 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة، القيادة السياسية في مصر تهتم بتطوير مراكز الشباب و جعلها مراكز خدمة مجتمعية تهتم بالأسرة المصرية خصوصا في القرى و الريف".





الجديد في مراكز الشباب





و يستطرد دكتور محمد فوزي حديثه عن خطة تطوير مراكز الشباب في مصر لافتا: "مراكز الشباب ستتضمن أنشطة اجتماعية و ثقافية، و أيضا أنشطة خاصة بالمرأة و الطفل و الفتاة وكذلك أندية للثقافة و العلوم، و ورش عمل خاصة خاصة بالمرأة كل هذا سيصب في النهاية في مصطلحة المواطن".





تطوير البنية التحتية





و يستكمل فوزي حديثه مشيرا إلى خطة الدولة المصرية لتطوير البنية الإنشائية الرياضية على مستوى محافظات مصر بالقول: "الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية الأساسية سواء ملاعب أو صالات مغطاة أو مدن رياضية".





و يكمل فوزي: "هناك مجموعة من الأندية التي قامت الدولة بإنشائها مثل ذاكلوب حيث كانت فكرة رائعة من الدكتور أشرف صبحي من خلال إنشاء أندية تناسب جميع الفئات المجتمعية و بأسعار تنافسية تنافس كبرى الأندية في مصر، أيضا هناك المدينة الرياضية "ذا كلوب بلس" و التي تقع بالعاصمة الإدارية الجديدة و تشمل صالة مغطاة على أعلى مستوى و استضافت أحد مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير الماضي، و أيضا بها ثلاثة صالات مغطاة أخرى لعدد من الألعاب المختلفة و تسع كل صالة إلى 400 متفرج، هناك أيضا صالة مغطاة مخصصة لذوي القدرات و الهمم، المدينة تضم أيضا 4 ملاعب كرة قدم قانونيين منهم ملعبين نجيل صناعي و 2 نجيل طبيعي".





و يسترسل متحدث وزارة الشباب والرياضة: "المدينة أيضا ما يقرب من 10 ملاعب كرة قدم خماسي، ز مجمع حمامات سباحة أولمبي على أعلى مستوى، و ملاعب تنس و مبني للثقافة و العلوم، فضلا عن المنشآت المجتمعية و الإدارية داخل المدينة التي تعتبر إضافة قوية للمنشآت الرياضية في مصر".





الفرق بين مركز التنمية الشبابية و مركز الشباب





ويوضح متحدث وزارة الشباب والرياضة الفارق بين مركز التنمية الشبابية و مركز الشباب بالقول: "مركز الشباب يكون به انتخابات مجلس إدارة و وأعضاء جمعية عمومية، أما مركز التنمية الشبابية بيكون فيه تعيين مجلس أمناء عن طريق وزير الشباب والرياضة لكي يستوعب الكثافة الكبيرى من الأعضاء".





سيتي كلوب





و يستكمل محمد فوزي حديثه بالحديث عن إنشاء منظومة سيتي كلوب بالقول: " وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ سلسلة أندية سيتي كلوب على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع أحد الجهات و هدفه خدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وله دور هام و يقدم بأسعار اقتصادية تنساب جميع الفئات".





و ينتهي متحدث وزارة الشباب والرياضة تصريحاته مؤكدا: " نحن أمام عملية تطوير حقيقية لكافة المنشآت الرياضية على مستوى جمهورية مصر العربية".



