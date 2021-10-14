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نصائح عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الخريف (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرق في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى قد يصل إلى 10 درجات مئوية.

وأضاف "شاهين" في تصريحات  مع برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "هذا الانخفاض لا يجب أن يجعلنا نغتر بحالة الطقس، ولا يفضل تشغيل المراوح والتكيفيات حتى لا نصاب بنزلات برد والتي قد تكون تثير حالة من البلبلة نظرًا لتشابه أعراض البرد مع أعراض كورونا".

وتابع: "يجب متابعة النشرات الجوية خاصة خلال النصف الثاني من فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية حادة قد تقل فيه درجات الحرارة عن 20 درجة مئوية ويفضل وقتها أن يتم تغيير نوعية الملابس بزيادة قطعة أو قطعتين على الملابس الصيفية خاصة أثناء خروج أطفالنا إلى المدارس والجامعات".

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