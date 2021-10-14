Advertisements

بلدية المحلة يحل ضيفا على بايونيرز بالقسم الثانى

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب


تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تضم 16 فريقا حيث تقام 8 مباريات مختلفة تنطلق جميعها فى الثانية والنصف عصرا.

ويستضيف استاد شربين الرياضى مواجهة بايونيرز صاحب الضيافة وضيفه بلدية المحلة فى مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

بايونيرز بقيادة مصطفى مرعى يسعى لتحقيق فوزه الأول بالقسم الثانى بعدما نجح الفريق فى التأهل للقسم الثانى الموسم الماضى حيث أنهى الفريق تدريباته بالقاهرة إستعدادا للقاء.

وحقق بايونيرز تعادلين حتى الآن فى الجولتين الأولى والثانية حيث إنتهى لقاؤه الأول باستاد شربين أمام أبوقير للأسمدة بالتعادل بهدف لمثله بينما تعادل أيضا فى لقاء الجولة الثانية خارج الديار أمام دمنهور بهدفين لمثلهما.

بينما يسعى بلدية المحلة بقيادة حسن موسى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الذى حققه الفريق بالجولة الماضية على حساب ضيفه فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف.

وتعرض بلدية المحلة للهزيمة فى أولى مبارياته بالموسم الجديد بهدف دون مقابل أمام مستضيفه الأوليمبى.

ويحتل فريق بايونيرز المركز السابع برصيد نقطتين بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط عقب مرور جولتين من عمر المسابقة.

أخبار تهمك

عبد الجليل: الأهلي قد يكرر سيناريو هاريس مع موسيماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ ساعة و نصف

تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تدهور الحالة الصحية لـ نجل عبد المطلب ودخوله العناية المركزة

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تصدم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

11:31 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements