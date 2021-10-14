بلدية المحلة يحل ضيفا على بايونيرز بالقسم الثانى





تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تضم 16 فريقا حيث تقام 8 مباريات مختلفة تنطلق جميعها فى الثانية والنصف عصرا.



ويستضيف استاد شربين الرياضى مواجهة بايونيرز صاحب الضيافة وضيفه بلدية المحلة فى مواجهة مرتقبة بين الفريقين.



بايونيرز بقيادة مصطفى مرعى يسعى لتحقيق فوزه الأول بالقسم الثانى بعدما نجح الفريق فى التأهل للقسم الثانى الموسم الماضى حيث أنهى الفريق تدريباته بالقاهرة إستعدادا للقاء.



وحقق بايونيرز تعادلين حتى الآن فى الجولتين الأولى والثانية حيث إنتهى لقاؤه الأول باستاد شربين أمام أبوقير للأسمدة بالتعادل بهدف لمثله بينما تعادل أيضا فى لقاء الجولة الثانية خارج الديار أمام دمنهور بهدفين لمثلهما.



بينما يسعى بلدية المحلة بقيادة حسن موسى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الذى حققه الفريق بالجولة الماضية على حساب ضيفه فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف.



وتعرض بلدية المحلة للهزيمة فى أولى مبارياته بالموسم الجديد بهدف دون مقابل أمام مستضيفه الأوليمبى.



ويحتل فريق بايونيرز المركز السابع برصيد نقطتين بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط عقب مرور جولتين من عمر المسابقة.