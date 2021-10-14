Advertisements

موعد لقاء باريس سان جيرمان وآنجيه في الدوري الفرنسي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الفرنسية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وآنجيه في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي
من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف باريس سان جيرمان وأنجيه في جدول الدوري الفرنسي
يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 24 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة. ويطمح النادي الباريسي في حصد لقب الدوري الذي خسره في الموسم الماضي على يد ليل بفارق نقطة واحدة كما يطمح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ميركاتو صيفي مثالي نال إشادة جميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة.

في حين يحتل أنجيه المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة ويطمح أنجيه في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

ميسي باريس سان جيرمان ضد آنجيه باريس سان جيرمان باريس

أخبار تهمك

عبد الجليل: الأهلي قد يكرر سيناريو هاريس مع موسيماني

منذ نصف ساعة

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ ساعة و نصف

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

تدهور الحالة الصحية لـ نجل عبد المطلب ودخوله العناية المركزة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تصدم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو اليوم السبت في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس بالجولة الثامنة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

11:31 م

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements