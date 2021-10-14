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مدير مهرجان الجونة: حضور مهرجان الجونة باللقاح أو تحليل pcr كل 72 ساعة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:14 ص
اتشال التميمي
اتشال التميمي
مي مرسي
قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي أن سبب الحريق الذي نشب بمقر المهرجان، بنسبة كبيرة ماس كهربائي إلا أن السبب الأكيد له سيكشفه جهات الأمن المحققة في الأمر.

وتابع "التميمي" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم": "اطلعت على مشاهد خاصة بإعادة بناء الأرضية والجدران في المنطقة التي حدث بها الحريق، وغدًا مساء سيكون كل شيء مضبوط وكامل وكأن شيئًا لم يحدث".

وأضاف: "عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم الساعة 4، و90% من الصحفيين الذين سيغطون المهرجان موجودون الآن في الجونة وفي الفنادق التي سيقيمون بها، ونتوقع على الأقل وجود أكثر من 100 نجم سينمائي ومئات المشاركين في صناعة السينما وعدد كبير من الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الكبير، بالإضافة إلى أطياف مختلف من المجتمع تشارك في هذا الاجتماع وهناك مجموعة مميزة من الفنانيين الأجانب والأوروبيين، ونائب رئيس مهرجان كان السينمائي، والعام الماضي بدأنا ببروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك قرار أن كل شخص سيحضر إما أن يكون ملقحا أو أن يجري pcr كل 72 ساعة".

واختتم حديثه قائلا: "الفنانة يسرا جرى وضع اسمها من أوائل الفنانين المشاركين في هذا المهرجان، وأنا تربطني علاقة كبيرة وقوية بالفنانة يسرا، وأن قلت أثناء المؤتمر الصحفي أنني كنت غير موفق في المثل الذي قلته بشأن الفنانة يسرا، واعتذرت لها وقبلتها".

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