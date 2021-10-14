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شريف خير الله يكشف سبب حديثه عن اعتزال التمثيل وعمله كسائق تاكسي (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 05:52 ص
شريف خير الله
شريف خير الله
كساب أحمد
قال الفنان شريف خير الله، إنه يشارك في خماسيات تسمى "هدف نبيل" تعرض على المنصات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخماسية تسرد حكاية لطيفة للغاية.

وتابع "خير الله"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنه قدم بعض الأعمال الفنية الجيدة التي حققت نجاحًا، وعمل لمدة 25 عاما، وبسبب تعرضه لظروف اجتماعية أبعدته عن التمثيل، وبعد عودته لم يعرض عليه أي عمل، معقبًا: "مش عارف ليه مع إني ليا بعض الأعمال الجيدة".

ولفت إلى أنه قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيعمل "سائق تاكسي" بسبب عدم عرض عليه تقديم الأعمال الفنية، معقبًا: "كنت بهزر، وقولت إني هعمل سائق تاكسي، لقيت الموضوع كبر بصورة كبيرة جدًا".

وتابع: "أنا كنت بسأل نفسي؛ ليه عايش في الدنيا، لأني لا أعمل، كنت بقول الناس بتحبني، بس مكنتش حاسس بده عشان مش بشتغل".

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شريف خيرالله بوابة الفجر الفجر

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