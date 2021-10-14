غدًا.. وزارة التضامن تنتهي من صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، من صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمن تخلف خلال الأيام الماضية، عن شهر أكتوبر الجاري.





وأكدت وزارة التضامن أنه جرى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



