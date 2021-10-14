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غدًا.. وزارة التضامن تنتهي من صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:11 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
آيات عامر
تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، من صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمن تخلف خلال الأيام الماضية، عن شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن أنه جرى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون و112 ألفا و774 مستفيدا خلال سبتمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و113 ألفا و418 مستفيدًا، فيما بلغ المستفيدين من الدعم النقدي “كرامة” مليونا و330 ألفا و495 مستفيدا، حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بمليون و319 ألفا و505 مستفيدا أغسطس الماضى بزيادة 10،990 حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

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