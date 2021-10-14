الشاعر محمد عاطف: توقعنا نجاح أغنية ولا ليلة من لياليك قبل طرحها لهذا السبب

تصدرت أغنية ولا ليلة من لياليك، للنجم محمد حماقي، تريند رقم واحد عبر موقع يوتيوب بالآلاف من عمليات البحث، خلال الأيام الماضية، محققة نجاحًا كبيرًاحيث تقترب من كسر حاجز ال 3 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها.



وعبّر الشاعر محمد عاطف، مؤلف أغنية ولا ليلة من ليالك، عن سعادته البالغة بالنجاح الهائل منقطع النظير الذي حققته الأغنية، مؤكدًا أن سبب نجاح الأغنية أنه للمرة الأولى في تاريخ الغناء يتم إنتاج أغنية بلحن شرقي بياتي على جيبسي غجري أسباني.







وقال الشاعر محمد عاطف، في تصريح خاص للفجر الفني، إن كلمات الأغنية كانت نابعة من القلب وتم توزيعها بطريقة رائعة مع إحساس النجم محمد حماقي العالي ساهم في ظهور الأغنية بهذا الشكل والنجاح وملامستها للكثيرين.





وأكد محمد عاطف، أن فريق عمل الأغنية لم يكن يخشى من صدور الأغنية في هذا الموعد وخاصة مع طرح العديد من النجوم أغانيهم في نفس التوقيت فضلا عن أغاني ألبوم حماقي الأخرى التي تم طرحها في نفس اليوم.





وأشار "عاطف" أن سبب إطلاق الأغنية تحت عنوان ولا ليلة من ليالك، بحكم أنها كانت أكثر كلمة رنانة بالأغنية، مضيفًا أن فريق العمل توقع نجاح الأغنية قبل طرحها.





وكشف مؤلف أغنية ولا ليلة من لياليك، كواليس تحضيراته للأغنية، قائلًا: أنه عقب الإنتهاء من كتابة الأغنية وتلحينها بشكل أولي مع الملحن تامر علي، تواصل مع النجم محمد حماقي، وإخباره بأنها ستكون مفاجأة الموسم وتلقي إعجاب الجمهور.





والجدير بالذكر أن أغنية ولا ليلة من لياليك، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس تميم.





يقول مطلع أغنية ولا ليلة من لياليك : "موضوع فراقك عني مش سهل وبسيط مطرح ما أروح بلاقيك قوام على بالي جيت إياك تصدق فكرة إن انت اتنسيت أنساك ده إيه .. ده أنا عقلي مش مستوعب إننا غير زمان .. مين كان يصدق يوم مايجمعناش مكان .. خليتني أحاسب نفسي وفقدت الأمان .. بتسيبني ليه".