شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار جنوني وغير مبرر (فيديو)

تحدث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية بعد أن وصلت لأسعار مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن آلية العرض غير منضبطة وبناء عليه لا بد من وجود آلية للعرض نستطيع من خلالها وضع سعرًا عادلًا للمنتج ويرضي المنتج والمستهلك.





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن الإنتاج الداجني والحيواني، فضلًا عن وجود وزارة التموين والتجارة الخارجية والتنمية المحلية وهم المعنيين بكل الأمور من ضبط الأسعار للدواجن والإنتاج الحيواني في الدولة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي للإنتاج الداجني والحيواني جنوني ولا بد من وجود سعر عادل متوافق مع المستهلك العادي.



