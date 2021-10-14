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رئيس اتحاد الدواجن: حلقة مفقودة السبب في ارتفاع الأسعار مؤخرًا (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
أرجع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف.

وقال "العناني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن العلف الخاص بالدواجن وهو الذرة وفول الصويا تضاعفت أسعارهما عالميًا.

وأضاف أن سعر الذرة ارتفع من 3 و3400 جنيه إلى 5250 و5800 جنيه، في حين ارتفع سعر فول الصويا من 4 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنقل والتي تضاعفت 5 مرات الأسعار في السابق.

وفسر تصريحه بشأن عدالة السعر الحالي بالنسبة للدواجن والبيض والذي يصل إلى 46.5 لكرتونة البيض و27 جنيه لكيلو الدواجن، ولكن أسعار كرتونة البيض التي وصلت إلى 60 جنيه وسعر الكيلو من الدواجن الذي تخطي الـ30 جنيه هو نتيجة حلقة مفقودة بين الأسعار في المزرعة حتى وصولها إلى المستهلك.

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