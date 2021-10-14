محمود محيي الدين: مشروعات حياة كريمة تساعد على إنعاش الاقتصاد

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الدولة تعمل على جبهتين الأولى هي العمل على محاور الإصلاح الهيكلي وتحريك الزراعة والصناعة وقطاع المعلومات، والجبهة الثانسة هي العمل على مبادرة حياة كريمة وذلك لتنشيط الاقتصاد حتى يكون هناك نمو ولدفع التصدير ولجذب الاستثمارات.





وأضاف محيي الدين، خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية أمر هام للغاية، معلقا: "أضخم خناقة في أمريكا دلوقتي على حجم الإنفاق المطلوب على مشروعات البنية الأساسية".



