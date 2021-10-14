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محمود محيي الدين: مشروعات حياة كريمة تساعد على إنعاش الاقتصاد

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 06:46 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
أشرقت حفني
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الدولة تعمل على جبهتين الأولى هي العمل على محاور الإصلاح الهيكلي وتحريك الزراعة والصناعة وقطاع المعلومات، والجبهة الثانسة هي العمل على مبادرة حياة كريمة وذلك لتنشيط الاقتصاد حتى يكون هناك نمو ولدفع التصدير ولجذب الاستثمارات.

وأضاف محيي الدين، خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية أمر هام للغاية، معلقا: "أضخم خناقة في أمريكا دلوقتي على حجم الإنفاق المطلوب على مشروعات البنية الأساسية".

وأوضح أن مصر تعمل على دخول مشروعات بينة أساسية ضخمة تشمل مشروعات الطرق والكباري التي تربط بين المدن وعواصم المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساعد على الدخول إلى شرايين البلد وتجعل كل محافظات مصر مصدر لتوليد فرص العمل في محيطها.

الكلمات المفتاحية

مصر مشروعات البنية الأساسية حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

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