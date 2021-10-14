خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا (فيديوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الدخول على موقع التسجيل والحصول على طلب لأخذ لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التطعيم توضح " الفجر " كل الخطوات ومعرفة كل البيانات المطلوبة عند التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





وجاءت الخطوات كالتالي:





- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.





- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.





- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.





- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.





- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟





- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة "نعم".





- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.





- كتابة الوظيفة.





- كتابة رقم المحمول.





- كتابة البريد الإلكتروني "اختياري".





- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على "أيقونة استكمال".



