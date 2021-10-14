Advertisements

خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا (فيديوجراف)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الدخول على موقع التسجيل والحصول على طلب لأخذ لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التطعيم توضح "الفجر" كل الخطوات ومعرفة كل البيانات المطلوبة عند التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت الخطوات كالتالي:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة "نعم". 

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

 - كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني "اختياري".

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على "أيقونة استكمال".

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا التسجيل للحصول على اللقاح

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ 43 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

سيميوني يكشف تأثير رحيل ميسي على برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول تعليق من انتشال التميمي بعد الصلح مع يسرا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لخطف هداف البريميرليج

منذ 43 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يجدد عقد الموهوب لمدة 5 مواسم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تود معرفته عن موقع حجز لقاح كورونا وكيفية التسجيل والفئات المستحقة

"بكل سهولة"| خطوات الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا وطريقة الحجز

"رابط مباشر".. طرق التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.. اعرف الفئات الاكثر تاثيرا بالاصابة

طرق الحصول على لقاح كورونا وخطوات التسجيل في الموقع الرسمي

"خطوة خطوة".. طرق التسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:08 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

06:00 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements