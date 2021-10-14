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رمضان السيد: أتوقع رحيل موسيماني مع أول إخفاق مع الأهلي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
موسيماني
موسيماني
أحمد عصام

توقع رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني للفريق الأحمر مع أول إخفاق للقلعة الحمراء.

رمضان السيد: أتوقع رحيل موسيماني مع أول إخفاق مع الأهلي
وقال رمضان السيد عبر برنامج البريمو بقناة TEN، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت تجديد عقد موسيماني لمدة 3 مواسم مؤكداً أن رحيل موسيماني وارد بقوة مع أول إخفاق.

وأشار إلى أنه كان يتمنى رحيل موسيماني بعد خسارة لقاء السوبر المحلي أمام طلائع الجيش ليقود الفريق مدرب كبير يستطيع تطوير الأداء وعلاج الأخطاء بما يتناسب مع البطولات التي يخوضها الأهلي.

وأكد، أن زوجة موسيماني ومديرة أعماله لها دور كبير في مفاوضات تجديد عقده والحديث عن عروض رحيله.

وأوضح، أن موسيماني لديه عيب خطير وهو عدم القدرة على علاج الأخطاء الفنية التي يرتكبها الفريق مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية تحديداً لم يجد لها موسيماني أي حل داخل المستطيل الأخضر.

وقال رمضان:" الأهلي كان ضعيفاً في مباريات الدوري في الضغط واستخلاص الكرة ، ولا أعلم كيف لا يقتنع موسيماني بلاعب مثل المالي أليو ديانج نجم خط وسط الفريق وأحد أفضل اللاعبين".

وأضاف:" موسيماني ظلم محمد شريف مهاجم الأهلي وهدافه بعدما دفع بالكونغولي والتر بواليا بعد ساعات من انضمامه من الجونة أساسياً وحول شريف للاعب بديل وهو ما يدل على غرابة فكر موسيماني".

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