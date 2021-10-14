يترقب عشاق الكرة الألمانية مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.





موقف كلا من بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويطمح باير ليفركوزن في المنافسة على لقب البوندزليجا وخطف أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





في حين يحتل بايرن ميونيخ في الموسم الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.





ويطمح بايرن ميونيخ في التتويج بلقب البوندزليجا للموسم التاسع على التوالي، حيث احتل صدارة جدول البوندزليجا في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة كما يسعى للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتتويج بها مرة أخرى.





موعد مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على استاد باي ارينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



