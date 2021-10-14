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أحمد حسام ميدو: اكتشفت عمر مرموش في وادي دجلة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:04 ص
مرموش
مرموش
أحمد عصام

أكد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني الأسبق أن انطلاقة الفراعنة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة كانت رائعة ومميزة موضحاً أن كيروش مدرب كبير ورائع.

أحمد حسام ميدو: اكتشفت عمر مرموش في وادي دجلة
وأشار ميدو عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه سعيد بتألق عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني مع المنتخب.

وقال ميدو:" اكتشفت مرموش في وادي دجلة ومنحته الفرصة وعمره 18 عاماً فقط وكنت مندهشاً من عدم انضمامه للمنتخب في ولاية حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة".

وأضاف:" كيف يتم تجاهل لاعب في الدوري الألماني؟ الأمر كان غريباً بالنسبة لي وأعتقد أن قرار كيروش بمنح مرموش الفرصة كان موفقاً للغاية".

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب المحليين في قمة الإرهاق بسبب تلاحم المواسم مؤكداً أن المنتخب سيعتمد على اللاعبين المحترفين بشكل أكبر لحين ثبات قوام الفراعنة.

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ميدو منتخب مصر مرموش

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