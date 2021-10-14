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عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أكدت أسرة الشاب الثلاثيني ابن قرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض للخطف على يد مسلحين مجهولين علي طريق تابع لقنطرة شرق بمحاقظة الإسماعلية، أنهم في انتظار عودته حتى الآن، وأنهم ليس لهم أي خلافات مع أي شخص.

وقالت زوجة الشاب المختطف، إنهما كانا في طريق العودة لمنزلهما بعد تقديم التهئنة إلى أحد زملاء زوجها، وفوجئوا بسيارة ربع نقل تقطع الطريق ويستقلها 5 اشخاص بينهم 4 مسلحين واستولوا على سيارة زوجها، واختطفوه، ولوحوا بقتلها، معقبة: "معرفتش أعمل حاجة".

وشددت على أن زوجها ليس له أي خلافات مع آخرين، ولم تجد منه سوى المعاملة الطيبة على مدار ١١ عامًا، موضحة: "قاعدة مستنياه، وأبني كان معانا، وبيسألني على والده، وأقوله لسه مرجعش، وهو شاف الواقعة أمامه، وحررنا المحضر".

وقال نجل المختطف: "فوجئنا بسياره ربع نقل تقطع الطريق، وهاجمونا والقوا بنا خارج السيارة ورموني على الطريق وخدوا عربية بابا ومشيوا".

وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات خطف شخص على يد مجهولين، اعترضوا طريقه أثناء عودته من فرح صديقه بالإسماعيلية لقرية الروضة التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الإسماعلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، يفيد تحرير زوجة محضرًا باختطاف زوجها "محمد.ال.إ"، ٣٥ عامًا، مقيم بقرية الروضة، مؤكدة أن سيارة اعترضت طريقهم أثناء عودتهما وأبنائهما من حفل زفاف أحد أصدقائه بمحافظة الإسماعيلية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف القوات الأمنية بالدقهلية جهودها لمعرفة اي تفاصيل تفيد في العثور علي الزوج.
عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية
عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية
عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية
عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

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بوابة الفجر الفجر الدقهلية اختطاف شاب

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