Advertisements

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:15 ص
نجل محمد عبد المطلب
نجل محمد عبد المطلب
مي مرسي
تكفلت السيدة نبيلة الرملي، وزيرة الصحة المغربية، بعلاج نجل الفنان محمد عبد المطلب، وذلك عقب تدهور حالته الصحية أثناء تواجده بدولة المغرب الشقيق.

وكشفت تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبد المطلب متدهورة، حيث تم نقله لغرفة العناية المركزة.

وقالت وزيرة الصحة المغربية السيدة نبيلة الرملي، أنه يجب على السفارة المصرية بالمغرب التواصل مع نجل محمد عبد المطلب حيث من المحتمل بتر قدمه غدا.

وتدهورت الحالة الصحية لـ نور محمد عبد المطلب، حيث عانى من شلل في قدمه.

الكلمات المفتاحية

نور عبد المطلب نجل محمد عبد المطلب الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن عقوبة محمود شيكابالا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

منذ أقل من ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية| واقعة الطفل الملسوع في جازان تتفاعل.. الأب يتهم المستشفى والصحة تحمله المسؤولية

مشردًا في شوارع المغرب.. نجل عبد المطلب يستغيث بالملك

نجل "عبد المطلب" يوجه مناشدة إلى وزير الخارجية من المغرب

السفير المصري بالمغرب يرد على اتهامات نجل الفنان "عبدالمطلب": لم يزرنا

والد "الست عزيزة" لـ الرئيس السيسي: أنت فخر لكل عربي (فيديو)

اعرف القصة الكاملة حول بتر ساق الفنان شريف دسوقي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

12:27 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements