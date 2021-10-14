وزيرة الصحة المغربية تناشد السفارة المصرية للتواصل مع نجل محمد عبد المطلب لهذا السبب!

تكفلت السيدة نبيلة الرملي، وزيرة الصحة المغربية، بعلاج نجل الفنان محمد عبد المطلب، وذلك عقب تدهور حالته الصحية أثناء تواجده بدولة المغرب الشقيق.



وكشفت تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبد المطلب متدهورة، حيث تم نقله لغرفة العناية المركزة.



وقالت وزيرة الصحة المغربية السيدة نبيلة الرملي، أنه يجب على السفارة المصرية بالمغرب التواصل مع نجل محمد عبد المطلب حيث من المحتمل بتر قدمه غدا.



وتدهورت الحالة الصحية لـ نور محمد عبد المطلب، حيث عانى من شلل في قدمه.