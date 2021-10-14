قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ إيداع الأطفال الثلاثة المتهمين بقتل زميلهم عيد محمد حلمي، أثناء صراعهم على المقعد الأول في الفصل، إذ نشبت مشاجرة بينهما أصيب فيها الطالب ونُقل لمستشفي كفر الشيخ العام في حالة صحية سيئة ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه بعد ذلك، فيما تباشر التحقيقات.





وكانت مستشفى كفر الشيخ العام استقبلت الطالب محمد حلمي شحاته، الطالب بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية مصاب بحالة إغماء وفاقد للوعي، ويأتي ذلك عقب تعدي 3 طلاب أخرين عليه في مشاجرة لأسبقية اللحاق بالمقعد الأول.





وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالحادث يحمل الرقم 3583 إداري كفر الشيخ، وقامت بالقبض علي الطلاب الثلاثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





وأصدرت المحافظة بيانًا عاجلًا، أكدت أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع حالة الطالب محمد حلمي شحاتة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان، خلال زيارته بالمستشفى العام والتقى بوالدته، مؤكدًا أنه يتابع حالة نجلها، للإطمئنان عليه موجها الدكتور لطفي عبدالسميع بتقديم كافة الخدمات الطبية للطالب، داعيا الله ان يتمم شفائه.





وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الاساسى، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، خمسة عشر يومًا، وذلك لإصابة الطالب محمد حلمى شحاته، بالتعليم الاعدادي، بإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمين بمقتضيات الواجب الوظيفى.



