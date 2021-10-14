أبرزها صراع مجالس الإدارات.. 3 عوائق تواجه تجربة الاستثمار الرياضي في مصر ورسالة لوزير الرياضة





تواجه تجربة الاستثمار الرياضي في مصر عدد من المصاعب التي تعيق تقدمها في عدد من مراكز الشباب و الأندية في مصر في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة للتجربة على ضوء قانون الرياضة الجديد.





عوائق نجاح تجربة الاستثمار الرياضي في مصر





و تتحدث الدكتورة أسماء محمد سيدة الأعمال و مالكة مجموعة شركات إستثمارية في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها" عن أهم الصعوبات التي تعيق عملية الاستثمار الرياضي في الأندية ومراكز الشباب من خلال تجربتها.





و كان الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة قد تحدث في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها": "قطاع الاستثمار الرياضي من القطاعات الهامة في المجال الرياضي وهناك رؤية و خطة يقودها الدكتور أشرف صبحي لتطوير هذا القطاع".





وأوضح متحدث وزارة الشباب والرياضة: "التطوير في المنظومة الاستثمارية يأتي من خلال شقين رئيسين في هذا الملف أولهما مراكز الشباب و ما يعرف بالطرح الاستثماري، و الشق الآخر هو التطوير الاستثماري الذي أطال بعض المنشآت الرياضية التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة





من جانبه كشفت دكتورة أسماء محمد عن تجربتها مع ملف الاستثمار الرياضي بنشاط كرة القدم، لافتة إلى عملها بمحافظات الشرقية والمنيا وسوهاج والقاهرة والقليوبية و تحقيق نجاحات كبيرة حتى نهاية فترة تعاقدهم.





و فيما يتعلق بالتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي في مصر، أوضحت سيدة الأعمال أن هذه الصعوبات تتمثل في الصراعات القوية بين أعضاء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب و التي تتمثل في اعتقاد بعض منهم أن المستثمر يأتي للسيطرة على حقوق النادي و الانتفاع، كما أن هناك البعض يرفض دعم و تسهيل هذه العملية لمصالح أخرى".





واسترسلت محمد معلقة: " موظفي الأندية و مراكز الشباب بيكون لديهم إحساس أن المستثمر سيستولي على ممتلكاتهم و أصبح هذا الاعتقاد عامل يعيق التجربة، كما أن التعامل معنا يكون جيد في بعض الأماكن مجالس الإدارات بها تدرك معنى الاستثمار و أهميته، و هناك أماكن أخرى نواجه بها صعوبة من خلال تفكير مجلس الإدارة في كيفية تحقيق مكاسب لناديه بدون انتفاع للمستثمر".





دور الاستثمار في تنمية المواهب





و تكمل أسماء محمد حديثها عن دور الاستثمار في تنمية المواهب مؤكدة أن مصر تمتلك مواهب مميزة تعد من أفضل المواهب في العالم، ولكنها بحاجه إلى فرصة حقيقية لإثبات ذاتها، حيث أن هدف الاستثمار دائما يكون دعم المواهب وإبرازها للجمهور، علاوة على مساندة وتفعيل دورنا مع الألعاب الفردية.





رسالة إلى وزير الشباب والرياضة





و تنتهي دكتورة أسماء محمد تجربة حديثها مشيرة إلى أنن يجب وضع آليات من قبل الوزارة لزيادة أعداد المستثمرين الرياضيين كما أن التعامل لابد أن يكون مباشر بين المستمثر و الدكتور أشرف صبحي موجهة رسالة بأهمية أن يتحدث مع المستثمرين الرياضيين و بحث مشاكلهم.



