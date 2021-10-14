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نجم الزمالك السابق يصدم باتريس كارتيرون

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
أحمد عصام

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أنه يرفض العمل مساعداً مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد رحيل أسامة نبيه عن منصب المدرب العام.

نجم الزمالك السابق يصدم باتريس كارتيرون 

وقال صلاح عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن العمل كمدرب عام مرحلة بالنسبة له انتهت موضحاً أنه لابد من الدفع بأجيال جديدة لأنه سبق وحصل على فرصته في هذا المنصب.

وأشار إلى أنه يقبل العمل كمدير فني للزمالك حال كانت الفرصة متاحة لذلك موضحاً أنه لم يرفض العمل كمساعد لكارتيرون بسبب تواجد فاروق جعفر المستشار الفني بنادي الزمالك حالياً.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون باتريس كرتيرون الزمالك

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