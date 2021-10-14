



أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن النادي الأهلي قد يكرر سيناريو الإطاحة بالمدرب بيتسو موسيماني مثلما حدث مع المدرب آلان هاريس في التسعينات من القرن الماضي.





عبد الجليل: الأهلي قد يكرر سيناريو هاريس مع موسيماني

وأشار عبد الجليل عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن هاريس توج بثلاث بطولات مع الأهلي في موسم واحد ولكنه رحل بسبب حديثه عن أمور خاصة بالفريق بعيداً عن إدارة النادي وتم توجيه الشكر له.





وأوضح، أن ما يفعله موسيماني قد يؤدي به لتكرار سيناريو هاريس.





وأكد، أن الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق كان يستمع بشكل جيد للمدير الفني ويمنحه كافة الصلاحيات حتى لو كان غير مقتنع به.





وأشار إلى أن إعلان عقوبات مالية ضد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني كان أمراً جديداً على القلعة الحمراء وكان الأفضل عدم إعلان العقوبة لعدم التقليل من موسيماني أمام اللاعبين والجماهير.



