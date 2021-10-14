يستضيف المنتخب الأرجنتيني منتخب بيرو، يوم الجمعة المقبلة الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب"مونومنتل"في تمام الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة ال12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022





وكان منتخب التانجو قد نجح في تخطي عقبة منتخب الأوروغواي، حينما تغلب عليه بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "مونومنتل" لحساب الجولة ال11 من التصفيات.





في حين تقلى منتخب بيرو الخسارة بهدف نظيف في لقائه مع منتخب بوليفيا الذي أقيم في الجولة السابقة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني في مجموعة منتخبات امريكا الجنوبيه برصيد 22 نقطة، بينما يحتل منتخب بيرو المركز السابع برصيد 11 نقطة فقط.