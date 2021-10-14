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منة فضالي: محدش ساعدني واشتغلت بمجهودي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:39 ص
منة فضالي
منة فضالي
مي مرسي
استعادت الفنانة منة فضالي ذكرياتها مع الوسط الفني،وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "فضالي" قائلة: "اشتغلت في الفن عام ٢٠٠٢ وكانت بدايه جميله لان اول ما مثلت كان مع نجمه كبيره رائعه يسرا ومخرج عظيم الاستاذ مجدي ابو عميره ونفس السنه اشتغلت مع مخرج راقي استاذ هاني لاشين وبعدها ربنا كرمني واشتغلت كتيييييير جدا جدا جدا مع كبار النجوم وكبار المخرجين مش حعرف اكتبهم كلهم لكن مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار نادر جلال وائل عبدالله رباب حسين احمد صقر اسماعيل عبدالحافظ محمد فاضل عمرو عرفه احمد صالح حاتم علي مجدي الهواري محمد سامي مدحت السباعي محمد النقلي دكتور عصام الشماع سمير سيف هاني اسماعيل تيسير عبود عادل الاعصر مصطفي الشال احمد خالد امين تامر حمزه عبدالعزيز حشاد وكبار شركات الانتاج خاص وعام وحكومه وكبار المؤلفين".

وتابعت قائلة: "الحمدلله اني اشتغلت وتعبت بمجهودي محدش ساعدني غير امي ربنا يديها الصحه تعبت معايا كتير وكل الناس اللي اشتغلت معاهم كانو شايفين اني ممثله شاطره ومجتهده ودي كفايه عندي".

واختتمت حديثها قائلة: "مش عارفه بكتب كده ليه بس بكتب وانا مبسوطه لان عندي رصيد حلو اوي فخوره بي كان ليا الشرف اني اشتغلت مع نجوم الزمن الجميل ورده ماما هدي سلطان كمال الشناوي مديحه يسري سميره احمد زيزي البدراوي محظوظه شكرا لكل واحد اداني فرصه وكان مؤمن بيا  شكرا ل امي السند والضهر اللي طول عمرها معايا ".

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