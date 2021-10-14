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عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل_تصوير: عبير أحمد
يواصل عمال مدينة الجونة، أعمال التشطيب بقاعة المؤتمرات عقب الحريق الذي نشب، صباح اليوم قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والمقرر إقامته غدا الخميس.

ورصدت كاميرات "الفجر الفني" مواصلة عمال مدينة الجونة، العمل بعد منتصف الليل للإنتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة قبل حفل الإفتتاح.

وأكد سميح ساويرس، أن المهرجان من المقرر إقامته بموعده على الرغم من الحريق المفاجئ الذي حدث بقاعة المؤتمرات، كما أوضح أن الحريق بسبب ماس كهربائي بنسبة كبيرة.

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق غدا وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )
عمال "الجونة" يواصلون أعمال التشطيب بعد منتصف الليل عقب الحريق (صور وفيديو )

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مهرجان الجونة السينمائي فجر فني جونة الفجر اخبار الفجر الفني

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