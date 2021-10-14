يستضيف المنتخب البرازيلي منتخب الأوروغواي، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة ال12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022

وكان منتخب البرازيل قد تعادل سلبا مع منتخب كولومبيا، خلال اللقاء الذي جمعهما في الجولة السابقة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.





في حين تقلى منتخب الأوروغواي الخسارة بثلاثية في لقائه مع منتخب الأرجنتين، الذي أقيم على ملعب "مونومنتل" في الجولة ال11 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.





ويتواجد منتخب السامبا صدراةمجموعة منتخبات امريكا الجنوبيه برصيد 28 نقطة، بينما يحتل منتخب الأوروغواي المركز الرابع برصيد 16نقطة.



