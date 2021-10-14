محمد رمضان يفاجئ جمهوره بطرح الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره، بإعلانه عن أغنية "جو البنات" والتي تعد الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال مشاركته البوستر الدعائي لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويشارك محمد رمضان أغنية "جو البنات" المطرب المغربي ريدوان، والمطرب نعمان بلعياشي.



وروج محمد رمضان للأغنية من خلال تعليقا قائلا: "أغنية جو_البنات دلوقتي على جميع المنصات السمعية والكليب بعد أيام قليلة ثقة_في_الله_نجاح".



ويقام حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي غدا الخميس، بمدينة الجونة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلاميين.