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ميدو يشكر رابطة الأندية على عودة الجماهير

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:29 ص
ميدو
ميدو
أحمد عصام

وجه أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني الأسبق، الشكر لرابطة الأندية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها مع بداية الموسم الجديد.

ميدو يشكر رابطة الأندية على عودة الجماهير

وقال ميدو عبر برنامج البريمو بقناة ten، إن الرابطة بذلت مجهوداً كبيراً للحصول على موافقة رسمية بحضور ألفي مشجع بجانب إلزام التليفزيون بإذاعة المباريات بتقنية hd وبعشر كاميرات.

وأوضح، أنه يطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدوري في الموسم الجديد مؤكداً أنه لابد أن يلعب كل فريق على ملعبه مثلما يحدث في أي دولة في العالم.

وأشار إلى أن المصري الاستثناء الوحيد لأنه لازال ينهي تشييد ملعبه مؤكداً أنه لا يوجد ما يمنع من إقامة اللقاءات في ملعب كل فريق.

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ميدو عوده الجماهير رابطه الانديه

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