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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة التاسعة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
بنزيما
بنزيما
محمود دياب
أسدل الستار عن أحداث الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة التاسعة
واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وعلى مستوى الهدافين، فقد تربع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على عرش صدراة الهدافين برصيد 9 اهداف، بعد تسجيله هدف في خساره فريقه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 كريم بنزيما - ريال مدريد 9
2 ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6
3 فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5
4 أرناوت دانجوما - فياريال 4
5 لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4
6 ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3

الكلمات المفتاحية

هدافي الإسباني ريال مدريد بنزيما

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