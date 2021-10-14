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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثامنة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
ميلان
ميلان
محمود دياب
يبحث عشاق ومحبي الدوري الايطالي، في مختلف أنحاء العالم، عن جدول ترتيب المسابقة قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثامنة
و جاء نابولي في صدراة ترتيب فرق "الكالتشيو" الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد فوزه على فيورنتينا وسط معلبه وجماهيره بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة، بينما توقف رصيد الفيولا عند النقطة 12 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وحل ميلان ثانياً برصيد 19 نقطة بعد فوزه على حساب اتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس".

فيما صعد انتر ميلان للمركز الثالث برصيد 17 نقطة بعد تغلبه على ساسوولو بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد "مابي".

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
1 نابولي 21 نقطة
2ميلان 19 نقطة
3إنتر ميلان 17 نقطة
4روما 15 نقطة
5فيورنتينا 12 نقطة
6لاتسيو 11 نقطة
7يوفنتوس 11 نقطة
8أتالانتا 11 نقطة
9بولونيا 11 نقطة
10إمبولي 9 نقطة
11تورينو 8 نقطة
12هيلاس فيرونا 8 نقطة
13أودينيزي 8 نقطة
14ساسولوو 7 نقطة
15سامبدوريا 6 نقطة
16جنوى 5 نقطة
17فينيزيا 5 نقطة
18ساليرنيتانا 4 نقطة
19سبيزيا 4 نقطة
20 كالياري 3 نقطة

الكلمات المفتاحية

نابولي ميلان الدوري الايطالي

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