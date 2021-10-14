"الفجر الفني" ينفرد ببروفات الأغنية الرسمية لـ محمد رمضان في الجونة (صور وفيديو)

انفرد "الفجر الفني" بالبروفات الخاصة بأغنية محمد رمضان الجديدة والتي تحمل اسم "جو البنات"، في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تواجد الفنان حسام الحسيني.





وينتظر الفريق وصول الفنان محمد رمضان، لعمل البروفة قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والمقرر إقامته غدا الخميس.



وطرح محمد رمضان منذ قليل أغنيته الجديدة "جو البنات" والتي تعد الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك البوستر الرسمي لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويستعد مهرجان الجونة السينمائي، لانطلاق دورته الخامسة، مستندا على الإنجازات التي حققها والإشادات التي حظي بها خلال دوراته الماضية، والتي حققت نجاحًا لافتا بفضل جهود فريق المهرجان ومتطوعيه إضافة إلى دعم صناع السينما والرعاة والنقاد والإعلاميين العرب والدوليين.







