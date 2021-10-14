طالب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة فرض عقوبات صارمة على أي لاعب حال الخروج من النص.





عصام عبد الفتاح: أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام".





وتابع :"لابد من فرض عقوبات صارمة وعدم التهاون في ذلك".





وكشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.





وزاد ": لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام اجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الاندية في الاختيارات".





وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام.





وأختتم تصريحاته قائلاً :"لو أعترف حكم بخطأ في تقريره سيتم إعادة المباراة".



