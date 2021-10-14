Advertisements

عصام عبد الفتاح: أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد زويد
طالب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة فرض عقوبات صارمة على أي لاعب حال الخروج من النص.

عصام عبد الفتاح: أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام
وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام".

وتابع :"لابد من فرض عقوبات صارمة وعدم التهاون في ذلك".

وكشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وزاد ": لو لم يطلب الأهلي والزمالك حكام اجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الاندية في الاختيارات".

وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات الحكام. 

وأختتم تصريحاته قائلاً :"لو أعترف حكم بخطأ في تقريره سيتم إعادة المباراة".

الكلمات المفتاحية

عصام عبد الفتاح الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - قرار هام من الخطيب بشأن إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ ثلث ساعة

عبد الجليل: الأهلي قد يكرر سيناريو هاريس مع موسيماني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى العالم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من وزير التعليم على تطبيق نظام الـ3 فترات في المدارس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الزمالك يغري الفيراي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- إصابة صلاح محسن وغيابه عن الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "الصحة": إغلاق مركز شهير لعلاج الأمراض الجلدية بمدينة نصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إيقاف الحكم المساعد في مباراة الأهلي والإسماعيلي

مدرب المقاولون: "عليه العوض في دوري مرجان أحمد مرجان"

عبد الفتاح: الحكام المصريون ضمن الأفضل في العالم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

02:36 ص

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

12:27 ص

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

05:59 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements