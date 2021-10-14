أسدل الستار عن أحداث الجولة السابعة من منافسات الجولة السابعة، من منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثامنة

وعلى مستوى الهدافين فقد حل شيرو إيموبيلي نجم نابولي اول الترتيب برصيد 6 أهداف رغم غيابه عن التسجيل في مباراة الفريق في الجولة السابعة أمام فيورنتينا والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح نابولي.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة القادمة على النحو التالي:

شيرو إيموبيلي - لاتسيو 6

إدين دجيكو - إنتر 6

لاوتارو مارتينيز - إنتر 5

جواو بيدرو - كالياري 4

ماتيا ديسترو - جنوى 4

فيكتور أوسيمين - نابولي 4

جوردان فيريتو - روما 4

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا 4

لورينزو بيليجريني - روما 4



