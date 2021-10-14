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مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
أكد زاكاري إبراهيم المدير الفني لفريق الحرس الوطني بطل النيجر أن مواجهة الأهلي تعتبر فرصة كبيرة لإظهار قدراتهم.

مدرب الحرس الوطني يفاجئ الأهلي وموسيماني بهذه الرسالة
وأوضح زاكاري في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " مواجهة الأهلي فرصة كبيرة لإظهار شخصيتنا وقدراتنا والمواجهة صعبة بكل تأكيد.

وكشف زاكاري إبراهيم المدير الفني لفريق الحرس الوطني بطل النيجر أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي هو من أفضل المدربين في إفريقيا.

وأتم:" سيحضر ما يقرب من ٧ آلاف متفرج في مباراة الأهلي".

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موسيماني الحرس الوطني الاهلي

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